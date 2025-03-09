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Спорт

Догнать лидеров: «Спартак» сражается с «Рубином» в Казани. LIVE

Футбол. РПЛ. 20-й тур. «Рубин» — «Спартак». ОНЛАЙН

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В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде играет с казанским «Рубином». В случае победы красно-белые догонят по очкам «Зенит» и «Краснодар», которые являются лидерами таблицы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
2-й тайм
09 марта 19:30
Рубин
Казань, Россия
7' Даку
28' Даку
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
42' Барко
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм

5' Кабутов 7' Даку

28' Даку 28' Даку

42' Барко

2-й тайм

59' Иву

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
60'

Метров с 30-ти Барко бьет и попадает в нижний угол! Но Ставер в прыжке выудил оттуда игровой снаряд!

59'

Иву со всей скорости влетел в Барко и заработал предупреждение.

58'

Сравнялись команды по фолам — 10:10.

55'

Солари нарушает правила в атаке.

52'

Мартинс забрался в офсайд.

50'

Удар Умярова из-за пределов штрафной оказывается заблокированным.

47'

Тройную замену в перерыве провел Деян Станкович! Солари, Гарсия и Мартинс вышли вместо Рябчука, Бонгонды и Пруцева.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+5'

Перерыв! Сумасшедший первый тайм выдали команды, 2:1 в пользу Казани.

45+3'

Манфред Угальде неудачно подставляет ногу под неудавшийся удар Данила Пруцева, потеряв шанс сравнять счет. Супермомент упускают гости!

45'

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

42'

ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Барко паненкой сокращает отставание в счете! Абсолютно на нуле нервы у этого человека, 2:1!

41'

Пенальти в ворота «Рубина»! Рожков руками хватает Пруцева, мешая тому выполнить прострельную передачу из штрафной! После короткой паузы главный арбитр без подсказки видеоассистента ставит на точку.

38'

4:3 по ударам в пользу «Рубина», 3:0 в створ. Тоже в пользу казанцев, естественно.

35'

Маркиньос выкатил просто гениальный пас в разрез на Бонгонду, который чуть ли не из вратарской мог замыкать в пустые ворота, но Безруков в подкате слегка коснулся мяча и помешал Тео сделать счет 2:1.

34'

Бонгонда забрался в офсайд.

33'

Даку бьет по воротам из-за пределов штрафной и по инерции ударной ногой втыкается в каблук Пруцева. Болезненный удар получает Мирлинд.

30'

Небольшой видеопросмотр был после гола на предмет офсайда у Безрукова в момент приема передачи, но все по правилам. Гол засчитан.

29'

ГООООООООООООООООООЛ! Мирлинд Даку перевисел Дуарте и Рябчука и блистательным кивком головы замкнул шедевральную подачу Безрукова! Дубль албанца в первом тайме!

28'

Даку получает предупреждение за фол в атаке.

27'

Зотов выходит вместо Ходжи в составе «Рубина».

24'

Ходжа после контакта на чужой половине поля с Наилем Умяров повредил ногу и не может продолжить игру. Будет вынужденная замена.

23'

Просто невероятная атмосфера на «Ак Барс Арене» — почти все 18 тысяч зрителей, собравшихся на игре, гонят вперед... московский «Спартак»! По ощущениям очередной домашний матч проводят красно-белые, очень шумно!

20'

Мирлинд Даку жестко корпусом встречает Барко, аргентинец на газоне.

18'

Угальде с правой ноги наносит удар выше ворот.

16'

Денисов снова сталкивается в противоборстве против Безрукова и нарушает правила.

14'

Срджан Бабич фолит на своей половине поля.

11'

И даже не думают сбавлять обороны казанцы, вчетвером атакующие игроки «Рубина» стоят у штрафной «Спартака» и караулят новую ошибку.

8'

ГОООООООООООООООООООЛ! Высоко запрессинговали игроки «Рубина» соперников! Денисов ошибся при выходе из обороны, опрометчиво выбив мяч прямо на ногу Безрукову — тот скинул мяч на свободного Даку, который легко расстрелял беззащитного Максименко. 1:0!

6'

Кабутов жестко втыкается сзади в Маркиньоса и получает желтую карточку!

4'

Йочич цепляет за руку Пруцева в центре поля, фол в пользу красно-белых.

1'

МАКСИМЕНКО! Тащит голкипер «Спартака» удар Йочича, который грамотно ворвался в штрафную, открывшись под передачу из глубины! Вот это провалище у москвичей на первой же минуте, просто прощают хозяева сейчас их!

19:33

Игра началась! Поехали!

19:25

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Денисов, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

19:20

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» играет с «Рубином» в гостях.

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