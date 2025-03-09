Метров с 30-ти Барко бьет и попадает в нижний угол! Но Ставер в прыжке выудил оттуда игровой снаряд!
Иву со всей скорости влетел в Барко и заработал предупреждение.
Сравнялись команды по фолам — 10:10.
Солари нарушает правила в атаке.
Мартинс забрался в офсайд.
Удар Умярова из-за пределов штрафной оказывается заблокированным.
Тройную замену в перерыве провел Деян Станкович! Солари, Гарсия и Мартинс вышли вместо Рябчука, Бонгонды и Пруцева.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Перерыв! Сумасшедший первый тайм выдали команды, 2:1 в пользу Казани.
Манфред Угальде неудачно подставляет ногу под неудавшийся удар Данила Пруцева, потеряв шанс сравнять счет. Супермомент упускают гости!
К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Барко паненкой сокращает отставание в счете! Абсолютно на нуле нервы у этого человека, 2:1!
Пенальти в ворота «Рубина»! Рожков руками хватает Пруцева, мешая тому выполнить прострельную передачу из штрафной! После короткой паузы главный арбитр без подсказки видеоассистента ставит на точку.
4:3 по ударам в пользу «Рубина», 3:0 в створ. Тоже в пользу казанцев, естественно.
Маркиньос выкатил просто гениальный пас в разрез на Бонгонду, который чуть ли не из вратарской мог замыкать в пустые ворота, но Безруков в подкате слегка коснулся мяча и помешал Тео сделать счет 2:1.
Бонгонда забрался в офсайд.
Даку бьет по воротам из-за пределов штрафной и по инерции ударной ногой втыкается в каблук Пруцева. Болезненный удар получает Мирлинд.
Небольшой видеопросмотр был после гола на предмет офсайда у Безрукова в момент приема передачи, но все по правилам. Гол засчитан.
ГООООООООООООООООООЛ! Мирлинд Даку перевисел Дуарте и Рябчука и блистательным кивком головы замкнул шедевральную подачу Безрукова! Дубль албанца в первом тайме!
Даку получает предупреждение за фол в атаке.
Зотов выходит вместо Ходжи в составе «Рубина».
Ходжа после контакта на чужой половине поля с Наилем Умяров повредил ногу и не может продолжить игру. Будет вынужденная замена.
Просто невероятная атмосфера на «Ак Барс Арене» — почти все 18 тысяч зрителей, собравшихся на игре, гонят вперед... московский «Спартак»! По ощущениям очередной домашний матч проводят красно-белые, очень шумно!
Мирлинд Даку жестко корпусом встречает Барко, аргентинец на газоне.
Угальде с правой ноги наносит удар выше ворот.
Денисов снова сталкивается в противоборстве против Безрукова и нарушает правила.
Срджан Бабич фолит на своей половине поля.
И даже не думают сбавлять обороны казанцы, вчетвером атакующие игроки «Рубина» стоят у штрафной «Спартака» и караулят новую ошибку.
ГОООООООООООООООООООЛ! Высоко запрессинговали игроки «Рубина» соперников! Денисов ошибся при выходе из обороны, опрометчиво выбив мяч прямо на ногу Безрукову — тот скинул мяч на свободного Даку, который легко расстрелял беззащитного Максименко. 1:0!
Кабутов жестко втыкается сзади в Маркиньоса и получает желтую карточку!
Йочич цепляет за руку Пруцева в центре поля, фол в пользу красно-белых.
МАКСИМЕНКО! Тащит голкипер «Спартака» удар Йочича, который грамотно ворвался в штрафную, открывшись под передачу из глубины! Вот это провалище у москвичей на первой же минуте, просто прощают хозяева сейчас их!
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Денисов, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» играет с «Рубином» в гостях.