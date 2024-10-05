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В бой без Глушенкова: обескровленный «Зенит» принимает «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Зенит» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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В матче 11-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
05 октября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21'

Удар Вендела с линии штрафной оказывается заблокированным.

19'

Гонду очень красиво открылся под передачу из глубины, вбежал в штрафную и остановил мяч перед лицевой линией, а сам упал на копчик и укатился за пределы поля.

16'

Клаудиньо со штрафного метил в ближнюю верхнюю девятку, но пробил чуть выше крестовины.

13'

Подача Мостового с левого фланга не дошла до Гонду.

10'

Москвичев спасает свою команду, прерывая прострел низом от Мантуана!

8'

Рыбчинский хороший навес исполнил с фланга, но мяч до кого-либо из партнеров все-таки не долетел.

5'

Нино в красивом подкате выбил мяч из-под ног Саида в собственной штрафной.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Касимов, Перес, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Горбани, Сахархизан.

16:20

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Гонду.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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