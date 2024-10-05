Удар Вендела с линии штрафной оказывается заблокированным.
Гонду очень красиво открылся под передачу из глубины, вбежал в штрафную и остановил мяч перед лицевой линией, а сам упал на копчик и укатился за пределы поля.
Клаудиньо со штрафного метил в ближнюю верхнюю девятку, но пробил чуть выше крестовины.
Подача Мостового с левого фланга не дошла до Гонду.
Москвичев спасает свою команду, прерывая прострел низом от Мантуана!
Рыбчинский хороший навес исполнил с фланга, но мяч до кого-либо из партнеров все-таки не долетел.
Нино в красивом подкате выбил мяч из-под ног Саида в собственной штрафной.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Касимов, Перес, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Горбани, Сахархизан.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Гонду.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.