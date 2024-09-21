Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Дзюба против «быков»: «Акрон» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Акрон» — «Краснодар». ОНЛАЙН

close
ФК «Акрон»
В матче девятого тура тольяттинский «Акрон», набравший ход и пополнившийся звездным форвардом-ветераном Артемом Дзюбой, принимает на своем поле вице-чемпиона страны «Краснодар», еще не потерпевшего ни одного поражения в этом чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
1-й тайм
21 сентября 14:00
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
27' Кордоба
29' Сперцян
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

22' Джурасович

38' Кузьмин

27' Кордоба 29' Сперцян

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
43'

Виктор Са ставил ногу на отданную ему в недодачу передачу и наступил сопернику на ногу — желтая карточка.

41'

Дзюба делает скидку в штрафной, но в ту зону никто не побежал.

39'

Подача «Краснодара» после углового становится добычей защиты «Акрона».

37'

Максим Кузьмин жестковато сфолил в атаке и получил желтую карточку.

34'

Данилин бьет из-за штрафной — неудачно.

31'

Виктор Са заработал штрафной на чужой половине, но сам вынужден уйти за боковую — помощь ему оказывали.

29'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Эдуард Сперцян — 0:2! Классно разыграли гости, и Сперцян, ворвавшись в штрафную, получил передачу низом и низом же пробил в дальний угол. Волков не дотянулся.

27'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 0:1! Очередной угловой «Краснодара», классная подача Сперцяна на дальнюю штангу, где Кордоба выпрыгивает выше всех и головой отправляет в сетку.

24'

Са принял в штрафной передачу после заброса и пробил — защитник успел переместиться и поставить ногу, сблокировав.

22'

Алекса Джурасович, падая, схватил рукой ногу соперника и не отпускал, пока тот не упал. Это желтая карточка.

19'

С острого угла попытался через себя пробить Кордоба, но угодил бутсой в соперника. Фол в атаке.

16'

После подачи углового не получается удар головой у Тормены. Могло быть опасно.

13'

Батчи обыгрался в стенку, ворвался в штрафную и сделал прострел — мяч попал в руку покатившемуся в попытке заблокировать Джурасовичу, но рука была в опорном положении. Пенальти нет.

11'

«Краснодар» прочно владеет инициативой, держит мяч, причем на чужой половине поля.

8'

Сперцян классно менял с мячом направления перед штрафной и в итоге опасно пробил — выше ворот.

6'

Дальний удар «Акрона» — Агкацев поймал намертво.

4'

Угловой «Краснодар» ни к чему не привел.

3'

Опасно у ворот «Акрона». Прошла передача в штрафную на Кордобу, но Волков отразил удар в ближний угол ногой.

1'

Поееееееееееееееехали! Матч начался.

14:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Мешковым из подмосковного Дмитрова во главе.

13:55

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

13:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев:

Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура РПЛ «Акрон» со своим звездным новичком Артемом Дзюбой принимает еще не проигравший ни одного матча в чемпионате «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Ситуация треш»: пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов
Жителей Тихорецкого района Кубани эвакуируют после атаки беспилотников
ВСУ трижды пытались прорвать границу России. Военная операция на Украине, день 941-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 941-й день
Зеленский потребовал от Байдена «важных решений» для Украины
В Венгрии заявили о непричастности к поставкам пейджеров в Ливан
TikTok удалил аккаунты Sputnik
Роналду рассказал, зачем создал свой YouTube-канал
«Шайка бандитов»: директор Кашпировского – о ворвавшихся на сеанс активистах
Новости и материалы
Во время спокойной ходьбы мозг переход в режим автопилота, выяснили ученые
Ценам на нефть предсказали рост к концу года
ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
Бывшая база ЧВК «Вагнер» горит в Краснодарском крае
В Подмосковье родители запирали приемную дочь в клетке в воспитательных целях
ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться через границу на одном из направлений
Рэпер ST выступил в зоне СВО
В Челябинске учеников двух школ отправили на дистанционное обучение из-за пневмонии
Индия отправит космический аппарат на орбиту Венеры
Названы шесть способов заработать на золоте
В Уфе трое мужчин вымогали деньги у подростков
В Иркутске ощутили подземные толчки от землетрясения в озере Байкал
Минобороны сообщило о последних потерях ВСУ в Курской области
В России заявили о важности возможного отхода ВСУ за Оскол
Экс-игрок «Спартака» Писарев: мы были крутыми спартаковцами, нас любили бандиты
В Совфеде рассказали, что должен учитывать «план победы» Зеленского
Ученые призвали начать глобальную борьбу с микропластиком
Бывший советник Федуна назвал Абаскаля посредственным тренером
Все новости
Воля и Харламов передумали закрывать Comedy Club
ЦАХАЛ сообщил об ударе по командному центру ХАМАС в Газе
В нижегородском правительстве рассказали о гибели замминистра в аварии
Авраам Руссо опознал причастного к его похищению мужчину
Шесть судей ушли в отставку в Ростовской области
На Украине может смениться руководство Минобороны и Главного управления разведки
«Страна.ua»: Рустема Умерова и Кирилла Буданова могут отправить в отставку
Стрельба у Wildberries и лунное затмение: 13 главных фото недели
Был ли я поручиком Ржевским? Отдел науки сходил к ясновидящим и погрузился в прошлые жизни
Почему ясновидящих-регрессологов трудно поймать на вранье о прошлых жизнях
«Отрежу язык, расистка»: цыган напал на учительницу из-за просьбы говорить на русском
В Челябинске задержали цыгана, который угрожал школьной учительнице
«Я дома. Я в шоке»: Владислава Бакальчука не стали арестовывать
Обвиняемый в убийстве Бакальчук заявил, что его отпустили домой
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: когда и как отмечают праздник в 2024 году
Чем известны святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, история и традиции праздника
«Поставить точку, что не станет троеточием»: Зеленский хочет закончить конфликт в 2024 году
Зеленский призвал поставить точку в войне на новом саммите мира
«Пингвин»: Колин Фаррелл становится королем Готэма в сериале по новому «Бэтмену»
На HBO вышла первая серия «Пингвина» с Колином Фарреллом из вселенной «Бэтмена»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами