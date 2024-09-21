Виктор Са ставил ногу на отданную ему в недодачу передачу и наступил сопернику на ногу — желтая карточка.
Дзюба делает скидку в штрафной, но в ту зону никто не побежал.
Подача «Краснодара» после углового становится добычей защиты «Акрона».
Максим Кузьмин жестковато сфолил в атаке и получил желтую карточку.
Данилин бьет из-за штрафной — неудачно.
Виктор Са заработал штрафной на чужой половине, но сам вынужден уйти за боковую — помощь ему оказывали.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Эдуард Сперцян — 0:2! Классно разыграли гости, и Сперцян, ворвавшись в штрафную, получил передачу низом и низом же пробил в дальний угол. Волков не дотянулся.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Джон Кордоба — 0:1! Очередной угловой «Краснодара», классная подача Сперцяна на дальнюю штангу, где Кордоба выпрыгивает выше всех и головой отправляет в сетку.
Са принял в штрафной передачу после заброса и пробил — защитник успел переместиться и поставить ногу, сблокировав.
Алекса Джурасович, падая, схватил рукой ногу соперника и не отпускал, пока тот не упал. Это желтая карточка.
С острого угла попытался через себя пробить Кордоба, но угодил бутсой в соперника. Фол в атаке.
После подачи углового не получается удар головой у Тормены. Могло быть опасно.
Батчи обыгрался в стенку, ворвался в штрафную и сделал прострел — мяч попал в руку покатившемуся в попытке заблокировать Джурасовичу, но рука была в опорном положении. Пенальти нет.
«Краснодар» прочно владеет инициативой, держит мяч, причем на чужой половине поля.
Сперцян классно менял с мячом направления перед штрафной и в итоге опасно пробил — выше ворот.
Дальний удар «Акрона» — Агкацев поймал намертво.
Угловой «Краснодар» ни к чему не привел.
Опасно у ворот «Акрона». Прошла передача в штрафную на Кордобу, но Волков отразил удар в ближний угол ногой.
Поееееееееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Мешковым из подмосковного Дмитрова во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев:
Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура РПЛ «Акрон» со своим звездным новичком Артемом Дзюбой принимает еще не проигравший ни одного матча в чемпионате «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.