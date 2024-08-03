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Спорт

Матч тура в Санкт-Петербурге: «Зенит» принимает «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» в матче третьего тура РПЛ принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
03 августа 17:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:10

Добрый день, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» в матче третьего тура РПЛ принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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