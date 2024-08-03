Спорт
Матч тура в Санкт-Петербурге: «Зенит» принимает «Ростов». LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» в матче третьего тура РПЛ принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
03 августа 17:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
17:10
Добрый день, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» в матче третьего тура РПЛ принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.