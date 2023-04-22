Петербургский «Зенит», который лидирует в турнирной таблице национального первенства, в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), принимает дома московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
22 апреля 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Динамо М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:50
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле играет с московским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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