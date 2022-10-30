Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Краснодар» Алексей Ионов (справа) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Лидер турнирной таблицы чемпионата России петербургский «Зенит» приехал к «Краснодару» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Матч не начался
30 октября 19:30
Краснодар
Краснодар
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги принимает лидера турнирной таблицы — «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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