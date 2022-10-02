Пари Нижний Новгород

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Ух! Какая атака «Спартака»! Все началось с проникающей передачи в штрафную на Николсона. Тому сразу бить было неудобно. В итоге красно-белые почти всей командой осадили периметр штрафной и выполнили порядка пяти попыток удара, но и друг другу мешали, и нижегородцы блокировали, а в итоге Умяров запустил мяч выше перекладины.