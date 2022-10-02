Пари Нижний Новгород

Зиньковский получил мяч на левом углу штрафной, подработал чуть в центр и нанес обводящий удар в дальний угол, но защитник подставил ногу — только угловой.
28% на 72% — расклад по владению мячом! Игроки «Пари НН» сделали пять точных передач в финальную треть поля, спартаковцы — 24!
«Спартак» ищет пути в чужую штрафную, но преодолеть оборонительные порядки нижегородцев не так-то просто.
Продолжает давить «Спартак». В итоге Зиньковский обыграл на левом фланге соперника и отменно подал на линию вратарской, откуда Николсон, перепрыгнув оппонента, бил головой, но не попал. Сам ямайский форвард сигнализировал, что должно назначить угловой, но нет.
Ух! Какая атака «Спартака»! Все началось с проникающей передачи в штрафную на Николсона. Тому сразу бить было неудобно. В итоге красно-белые почти всей командой осадили периметр штрафной и выполнили порядка пяти попыток удара, но и друг другу мешали, и нижегородцы блокировали, а в итоге Умяров запустил мяч выше перекладины.
Мяч в основном под контролем «Спартака», но футболисты «Пари НН» пока свежи и перемещаются в обороне, не давая свободных зон на своей половине.
Мамаду Майга добежал с мячом почти до штрафной гостей и мощно пробил, но Джикия встал на пути мяча.
«Пари НН» сегодня не хватает важного игрока и исполнителя стандартов Николая Калинского, который долечивает травму. У «Спартака» из-за перебора карточек не играет Александр Соболев — лучший игрок сентября в РПЛ.
Футболисты «Пари НН» попрессинговали на чужой половине поля и заставили соперников упустить мяч в аут, но тут же «Спартак» выдавил хозяев на их половину поля.
Очень неплохо разыграли красно-белые, и на ударной позиции оказался Роман Зобнин. Выстрелил низом с линии штрафной — в руки Гойло.
А вот кого с первых минут бросает в бой главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль:
Селихов — Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич — Умяров, Пруцев, Зобнин — Зиньковский — Николсон, Промес.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов: Гойло — Масоэро, Гоцук, Агапов — Стоцкий, Милсон, Михайлов, Набиуллин — Майга, Рыбчинский — Сулейманов.