01 октября 2022, 19:00 Спорт Развить кубковый успех: «Локомотив» принимает «Урал». LIVE Футбол. РПЛ, 11-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). LIVE Максим Гужевский

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» дома играет с «Уралом». «Железнодорожники» проиграли три последних матча в чемпионате, но при этом в Кубке разгромили «Химки» 5:0 и постараются развить этот успех. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур Матч не начался 01 октября 19:00 Локомотив М Москва 0:0 Урал Екатеринбург Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)