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Спорт

Догнать «Спартак»: ЦСКА играет с «Ахматом». LIVE

Футбол. РПЛ. 6-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев

РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА встречается с грозненским «Ахматом». Если армейцы победят, то сравняются по очкам со столичным «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
21 августа 15:00
ЦСКА
Москва
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом».

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