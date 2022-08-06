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Удержаться на первом месте: «Зенит» бьется с «Ахматом». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Ахмат» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Игрок «Зенита» Клаудиньо

Игрок «Зенита» Клаудиньо

РИА Новости
Петербургский «Зенит» гостит у грозненского «Ахмата» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
Матч не начался
06 августа 20:00
Ахмат
Грозный
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Российской премьер-лиги, где петербургский «Зенит» играет на выезде с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

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