В первом матче первого тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на своем поле принимают «Зенит» из Санкт-Петербурга, который выиграл последние четыре чемпионата страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
15 июля 20:00
Химки
Химки
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! Российская премьер-лига возвращается! В первом матче нового розыгрыша РПЛ подмосковные «Химки» на своем поле принимают действующего чемпиона страны санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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