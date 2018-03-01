Тренер сборной России Черчесов пообещал выступить на ЧМ на уровне олимпийцев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пообещал, что национальная команда выступит на чемпионате мира — 2018 так же достойно, как и спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».

«Очень часто смотрел Олимпиаду, тем более наша страна выступала в такой непростой ситуации. Практически все удавалось посмотреть. Если не в прямом эфире, то в записи или информативно.

Абсолютно за всеми видами спорта слежу. Хочу передать привет своему коллеге Олегу Знарку.

У вас это скоро закончится, а мы тут надрываемся, ждем, что после Олимпиады, где вы себя достойно ведете, теперь будет ваша очередь за нас болеть и переживать, а мы постараемся так же достойно выступить, как и вы», — сказал Черчесов в видеообращении к олимпийцам.

Ранее сообщалось, что Черчесов перед чемпионатом мира 2018 года в России приехал в Ливерпуль и понаблюдал за Салахом.