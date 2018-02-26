Почетный президент ОКР: мы выполнили все установленные комиссией МОК условия

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев оценил возможное восстановление организации в ближайшее время. По его словам, ОКР выполнил все условия, которые были установлены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК).

«Решение должно быть готово к 28 февраля, все основания для этого есть. Мы выполнили необходимые условия, которые требовала комиссия, даже деньги оплатили. Драма в том, что, по неизвестным причинам, у наших спортсменов нашли мельдоний. Непонятно, кто и как это сделал, разбираться будут позже. Мы доказали, что мы сильная страна, умеем держать удар. МОК пора уже принять решение», — цитирует Тягачев RT.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев рассказал, что членство ОКР может быть восстановлено до 28 февраля.