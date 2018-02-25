Тренер сборной Германии не ожидал выхода в финал своей сборной

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился впечатлениями после финала Олимпиады-2018 против сборной России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сейчас нам немного тяжело, потому что мы уже думали, что выиграли этот матч. Но это хоккей. Мы думали, что будем смотреть финал дома на диване. Но сейчас мы здесь. Ребята привезут домой серебряные медали, и они должны гордиться собой», — цитирует Штурма Reuters.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла сборную Германии в финале Олимпийских Игр.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».