Комиссия спортсменов МОК прокомментировала продление отстранения ОКР

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала решение исполкома организации не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР) перед закрытием зимних Игр-2018 в Пхенчхане, об этом сообщает RT.

«Мы не считаем, что положительные допинг-тесты двух россиян с Игр-2018 являются частью более широкой допинговой системы, но они идут вразрез с доверием, оказанным приглашенным на Олимпиаду россиянам. Поэтому мы считаем правильным решение продлить отстранение ОКР на церемонию закрытия Игр», — сообщается в пресс-релизе.

Ранее глава МОК назвал причины решения не восстанавливать ОКР.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».