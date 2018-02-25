Разведка США обвинила Россию в кибератаке на Пхенчхан

Американская разведка подозревает Россию в кибератаках на электронные системы, которые обслуживают Олимпиаду-2018, сообщает ТАСС.

По информации The Washington Post, российские хакеры действовали таким образом, чтобы под подозрение попала КНДР. Отмечается, что российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 компьютерам, которые были взломаны через маршрутизаторы для передачи интернет-соединения.

Также спецслужбы США заявляют, что российские хакеры предпримут попытки сорвать церемонию закрытия Игр в Пхенхане.

Ранее серверы Олимпиады были атакованы хакерами во время открытия Игр.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».