Лишенные медали Игр-2018 из-за мельдония керлингисты вылетели в Россию

Генеральный директор Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Шашлова рассказала о том, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова покинули Олимпиаду в Пхенчхане.

«Ребята вылетели в Россию», — сказала Шашлова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзы Олимпиады-2018 из-за обнаружения мельдония в допинг-пробах керлингиста.

Адвокат Владимир Старинский в интервью «Газете.Ru» заявил о том, что Крушельницкого могут дисквалифицировать на два года.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».