Крушельницкий признал факт нарушения антидопинговых правил

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), потому что признал факт нарушения антидопинговых правил. Слова спортсмена приводятся в заявлении главы делегации команды олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, которые передает ТАСС.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил.

Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — сказано в заявлении спортсмена.

Ранее сообщалось, что Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».