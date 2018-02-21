Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

Мужская сборная России по хоккею обыграла соперников из Норвегии в матче 1/4 финала Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. За норвежцев отличился Александер Бонсаксен.

В полуфинальном матче сборная России встретится с национальной командой Чехии. Эта встреча состоится 23 февраля в 10.40 мск.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча Россия — Норвегия.

Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

Россия — Норвегия — 6:1

1:0 – Григоренко (Каблуков, Телегин) – 08:54

2:0 – Гусев (Мозякин, Дацюк) – 13:25 (5x4)

3:0 – Войнов (Гусев, Капризов) – 19:20

3:1 – Бонсаксен (Олимб, Олимб) – 27:21

4:1 – Калинин (Ковальчук, Войнов) – 28:35 (5x4)

5:1 – Нестеров (Гусев, Дацюк) – 33:06 (5x4)

6:1 – Телегин (Григоренко, Каблуков) – 53:15

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».