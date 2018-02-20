Чемпион мира — 1973 обвинил США в провокации по отношению к хоккеисту Войнову

Чемпион мира 1973 в составе сборной СССР Александр Волчков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал ситуацию вокруг российского хоккеиста Вячеслава Войнова, которого американские СМИ требуют отстранить от Олимпийских игр 2018 года из-за насилия над женой.

«Возможно, это как-то связано с политикой. Сейчас СМИ могут очернить любого спортсмена. Скорее всего, это провокация. Американские СМИ уже не знают, что написать о нас. Вмешательство в спорт каких-то околополитических течений порядком надоело. Все делается для подрыва авторитета федерации хоккея и всей российской сборной. Все скандалы вокруг нашей сборной на Олимпиаде в Корее не могут негативно отразиться на результатах. Даже наоборот, это должно подстегивать спортсменов, вселять в них силы для борьбы за медали», — сказал Волчков.

Войнов был дисквалифицирован НХЛ за насилие по отношению к собственной жене, из-за чего в 2015 году хоккеист был вынужден вернуться в России.

Ранее сообщалось, что американцы предложили выгнать российского хоккеиста с Игр-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».