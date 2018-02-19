Швейцарские адвокаты займутся «делом Крушельницкого»

Первый вице-президент Федерация керлинга России (ФКР) Андрей Созин заявил, что швейцарские адвокаты, ранее работавшие с российскими спортсменами, которые не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК), окажут юридическую помощь керлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба оказалась положительной.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — цитирует Созина ТАСС.

Ранее ФКР подал заявление в Следственный комитет России с просьбой начать расследование в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба на Играх-2018 дала положительный результат.

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