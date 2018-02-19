WADA отрицает причастность к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018

Представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд опроверг информацию о том, что офицер организации прервал тренировку российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. По его словам, у WADA нет допинг-офицеров на Играх в Пхенчхане.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», — цитирует Фицджеральда РБК.

Он также сообщил, что за допинг-тестирование на Олимпиаде отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что Загитова досрочно покинула официальную тренировку Олимпиады из-за требования офицера WADA сдать допинг-пробу.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».