Норвежский керлингист готов принять медаль Крушельницкого

Норвежский керлингист Магнус Недреготтен поделился мнением о возможном употреблении запрещенных препаратов российским спортсменом Александром Крушельницким.

«Пока это просто слухи. Крушельницкий не виновен до тех пор, пока не будет доказано обратное. Как поклонник спорта надеюсь, что он не принимал допинг», — цитирует Недреготтена Eurosport.

Норвежец заявил, что примет бронзовую медаль Игр-2018 в дабл-миксте, если Крушельницкий будет дисквалифицирован.

«В целом в этом сезоне мы выглядели лучше, так что награда будет заслуженной, если он и правда мошенничал», — сказал керлингист.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в употреблении допинга керлингист пропустил допинг-тест перед Олимпиадой.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции девятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».