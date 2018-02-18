Губерниев готов съесть автобус ради серебра российских биатлонистов на Играх

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российских лыжников на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Я не сомневаюсь, что на этой Олимпиаде мы еще выиграем золото в лыжах. Впереди командный спринт, где выступят Непряева и Белорукова, Большунов и Спицов, а также марафонские гонки, где Непряева и Большунов будут бороться за золото и могут его выиграть. Не хочу думать, что было бы, будь в эстафете другой состав.

Тренеры и спортсмены сделали все, что можно, а мы уже расстраиваемся серебру. Был бы такой результат в биатлоне — я бы съел автобус, который меня возит в Альпензию. Давайте не будем гневить богов. Второе место — это прекрасный результат, а на следующий год мы выиграем чемпионат мира в эстафете», — написал Губерниев на сайте «Чемпионат.Com».

Ранее норвежский лыжник заявил, что ожидает серьезную конкуренцию от российских спортсменов в ближайшем будущем.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции девятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».