Австрийский горнолыжник Хиршер завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде

Австриец Марсель Хиршер стал победителем в соревнованиях горнолыжников в гигантском слаломе на Олимпиаде, сообщает ТАСС.

По итогам двух попыток его результат составил 2 минуты 18,04 секунды.

Серебряную медаль завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание 1,27 секунды), бронзовую — француз Алексис Пентюро (+1,31).

Россиянин Иван Кузнецов упал во время первой попытки.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции девятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Горные лыжи. Гигантский слалом. Финал

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2:18,04

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1,27

3. Алексис Пентюро (Франция) — +1,31