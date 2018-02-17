Хоккеистку сборной России задели слова Ковальчука о женском виде спорта

Хоккеистка сборной России Анна Шохина ответила на высказывание игрока мужской национальной команды Ильи Ковальчука о женском хоккее.

«Слова Ковальчука меня задели. Спортсмен такого уровня не должен так высказываться. Даже если думает так, нужно держать это при себе», — цитирует Шохину «Спорт-Экспресс».

Ранее Ковальчук заявил о том, что в женском хоккее «все не то» и «все не как у людей».

Женская сборная России 17 февраля обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпийских игр.

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