Сборная Канады по хоккею проиграла Чехии на Олимпиаде

Сборная Канады по хоккею в серии буллитов проиграла Чехии в матче группового этапа Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
За североамериканцев шайбы забросили Мэйсон Реймонд и Рене Бурк.
В составе победителей отличились Доминик Кубалик и Михал Йордан, победный буллит реализовал Ян Коварж.
Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. Групповой этап
Канада — Чехия — 2:3 Б
1:0 – Рэймонд (Вей, Граньяни) – 01:13 (5x4)
1:1 – Кубалик – 06:52
2:1 – Бурк (Норо, Брюле) – 13:30 (5x4)
2:2 – Йордан (Бирнер, Горак) – 20:25
2:3 – Коварж – 65:00 ( ПБ)
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