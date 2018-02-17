Сборная Канады по хоккею проиграла Чехии на Олимпиаде

Сборная Канады по хоккею в серии буллитов проиграла Чехии в матче группового этапа Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

За североамериканцев шайбы забросили Мэйсон Реймонд и Рене Бурк.

В составе победителей отличились Доминик Кубалик и Михал Йордан, победный буллит реализовал Ян Коварж.

Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. Групповой этап

Канада — Чехия — 2:3 Б

1:0 – Рэймонд (Вей, Граньяни) – 01:13 (5x4)

1:1 – Кубалик – 06:522:1 – Бурк (Норо, Брюле) – 13:30 (5x4)2:2 – Йордан (Бирнер, Горак) – 20:252:3 – Коварж – 65:00 ( ПБ)

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