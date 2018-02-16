Итальянка Мойоли завоевала золото в сноуборд-кроссе на Играх-2018

Итальянка Микела Мойоли завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Второй стала представительница Франции Жулия Перейра де Соуза Мабило, третьей — чешка Ева Самкова.
Россиянка Кристина Пауль заняла 12-е место.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Олимпийские игры — 2018. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Финал
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Жулия Перейра де Соуза Мабило (Франция)
3. Ева Самкова (Чехия)
12. Кристина Пауль (Россия)