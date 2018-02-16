Скелетонист Трегубов взял серебро на Олимпийских играх — 2018

Российский скелетонист Никита Трегубов стал серебряным призером на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По сумме четырех заездов россиянин показал результат три минуты 22,18 секунды. Золото завоевал южнокореец Юн Сун Бин (3.20,55), третье место занял британец Доминик Парсонс (3.22,20).

Еще один россиянин Владислав Марченков занял 15-е место.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции седьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Скелетон. Мужчины. После четвертой попытки

1. Юн Сон Бин (Южная Корея) — 3.20,55

2. Никита Трегубов (Россия) — 3.22,18

3. Доминик Парсонс (Великобритания) — 3.22,20