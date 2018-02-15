Пихлер: я никогда не вернусь на работу в Россию

Старший тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что счастлив, потому что сразу трое биатлонисток попали в топ-15 в индивидуальной гонке. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Я счастлив не только тому, что шведская девочка выиграла золотую медаль, но и тому, что в топ-15 мы имеем в этой гонке сразу трех спортсменок. Не могу сказать, что Эберг считалась перед Играми сильнейшей. По моим оценкам, она занимала в команде пятую-седьмую позицию», — отметил Пихлер.

Он добавил, что никогда не вернется на работу в России. С женской командой Пихлер сотрудничал с 2011 по 2014 годы.

«У меня нет столько нервов. Чтобы работать в российской сборной, нервы должны быть очень крепкими», — сказал Пихлер.

Ранее стало известно, что 22-летняя шведка Ханна Эберг сенсационно стала олимпийской чемпионкой по биатлону.

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