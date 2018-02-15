Скелетонист Трегубов занимает второе место после второй попытки на Играх-2018

Российский скелетонист Никита Трегубов идет вторым после второй попытки на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

По итогам заезда россиянин отстает от идущего первым корейца Юн Сон Бина на 0,74 секунды. Третье место занимает представитель Латвии Мартин Дукурс (+0,88).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Скелетон. Мужчины. После второй попытки

1. Юн Сон Бин (Южная Корея) 00 1:40,35

2. Никита Трегубов (Россия) — +0,74

3. Мартинс Дукурс (Латвия) — +0,88