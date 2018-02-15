Российские керлингистки одержали первую победу на Играх в Пхенчхане

Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Китая во втором матче олимпийского турнира, сообщает «Советский спорт».

Российская команда, в составе которой выступили Виктория Моисеева, Юлия Гузиева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Юлия Портунова, обыграла китаянок со счетом 7:6.

В следующем матче россиянки встретятся с командой Швеции.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Керлинг. Женщины. 2-й матч

Китай — Россия — 6:7 (0:1, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 0:1)