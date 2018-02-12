Полиция Пхенчхана задержала латвийца за кражу клюшек финской хоккеистки

Гражданин Латвии задержан в Пхенчхане за кражу экипировки женской сборной Финляндии по хоккею перед матчем на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

По информации агентства LETA, ранее судимый латвиец приобрел билет на игру финской команды со сборной США, пришел на матч и пробрался в раздевалку для хоккеисток из Финляндии. Оттуда он похитил пять клюшек одной из спортсменок.

Грабитель был замечен волонтерами, которые сообщили в полицию о преступлении. Позднее он был задержан.

Офицер безопасности, замначальника латвийской Госполиции Артис Велшс заявил, что грабитель, который признался в содеянном, был освобожден под подписку о невыезде до 26 февраля.