Женская сборная России по хоккею уступила Канаде в первом матче Олимпиады

Женская сборная России по хоккею разгромно уступила Канаде в первом матче группового турнира Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 0:5, сообщает ТАСС.

В составе канадской команды дублями отличились Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст. Одна шайба на счету Хэйли Ирвин.

В следующем матче россиянки встретятся с командой США 13 февраля. Канада сыграет с Финляндией.

Следить за всеми соревнованиями второго дня Олимпиады можно в подробной трансляции «Газеты.Ru».

Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Групповой этап

Канада — Россия — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)