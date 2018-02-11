Австриец Гляйршер завоевал золото Игр в одноместных санях

Австрийский саночник Давид Гляйршер завоевал золотую медаль Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

По сумме всех четырех попыток он показал время 3 минуты 10,702 секунды. Серебро досталось американцу Крису Маздзеру (+0,026 секунды), бронза — немцу Йоханнесу Людвигу (+0,230). Лидировавший после трех попыток немец Феликс Лох из-за ошибки финишировал пятым (+0,266).

Россиянин Роман Репилов занял восьмое место (+0,406). Степан Федоров завершил выступления на 13-м месте, Семен Павличенко стал 14-м.

Следить за всеми соревнованиями второго дня Олимпиады можно в подробной трансляции «Газеты.Ru».

Санный спорт. Мужчины-одиночки. После 4-х попыток

1. Давид Гляйршер (Австрия) — 3:10,702

2. Крис Маздзер (США) — +0,026

3. Йоханнес Людвиг (Германия) — +0,230...

8 Роман Репилов (Россия) — +0,406...

13. Степан Федоров (Россия) — +0,906

14. Семен Павличенко (Россия) — +1,157