Почетный член МОК считает ужасным коллективное наказание российских атлетов

Почетный член Международного олимпийского комитета, трехкратный золотой медалист Олимпийских игр по горнолыжному спорту француз Жан-Клод Килли считает ужасным коллективное наказание российских спортсменов, передает ТАСС.

«МОК оказался в очень сложной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, что вошли в доклад Ричарда Макларена, который был не очень точным, а все предложения в нем начинались с фразы «насколько нам известно», а это означает, что вы не уверены в себе.

Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», — цитирует Килли L'Equipe.

5 декабря 2017 года МОК отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Ранее Килли заявил, что доклад Макларена не доказывает наличие поддержки допинга в России.