Генсек ООН призвал к перемирию на время Олимпиады-2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению перемирия на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира», — заявил Гутерриш в письменном послании.

Также Генсек ООН напомнил, что уважение этой традиции особенно важно в связи с тем, что Олимпиада-2018 будет проходить на Корейском полуострове.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Ранее участницы Олимпиады-2018 пообещали пожертвовать свой мозг для исследований.