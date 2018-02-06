МОК уверен в отклонении апелляций россиян в CAS на недопуск к Играм

Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляции 32 российских российских атлетов на недопуск к Играм-2018 года в Пхенчхане.

«Мы не боимся и ожидаем решения, мы уверены в своей позиции. Вы видели отчет госпожи Фурнейрон (главы Независимой организации антидопингового тестирования), которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось анонимно.

Была проделана действительно огромная работа. Мы сделаем все необходимое, чтобы открыть путь на Игры только для чистых спортсменов, мы убеждены в нашей позиции», — приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и тренер по санному спорту Сергей Чудинов подали иски в вынесенную панель CAS на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Игры 2018.