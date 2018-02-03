Саночник Репилов: в Олимпийской деревне никого не смущает надпись OAR

Саночник Роман Репилов рассказал, что аббревиатура Олимпийский спортсмен из России (OAR) в документах и на одежде никого не смущает. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Наша аббревиатура OAR никого здесь не смущает, все здесь знают откуда мы, что мы из России», — сказал Репилов.

Спортсмен отметил, что в Олимпийской деревне россиянам все нравится.

«Комнаты хорошие, дом многоэтажный. В комнатах живем по двое, моим соседом является Семен Павличенко. Рядом с нами живут биатлонистки Таня Акимова и Ульяна Кайшева, уже познакомились с ними», — сказал Репилов.

Также саночник рассказал об отсутствии в комнатах телевизора, но его присутствие и не нужно.

«Мы сюда приехали не телевизор смотреть. Вчера мы сходили в тренировочный зал, который находится в нашем подъезде и делали разминку после перелета. Все хорошо.

Едим в столовой, которая находится тут же, в Олимпийской деревне. Там предлагают блюда европейской и азиатской кухни, фастфуд, фрукты, овощи. Вода, чай, кофе — все что надо, там есть», — добавил Репилов.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев вылетели в Пхенчхан.