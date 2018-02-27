Свищев рассказал о ходе расследования дела Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о ходе расследования по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей допинг-пробе на Олимпийских играх 2018 года обнаружили запрещенный мельдоний.

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«Мы уже работаем со Следственным комитетом. Как только узнали о проблеме, сразу подали письмо в СК, уже поступила обратная реакция, а в ближайшее время планируются встреча и допросы. Будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время», — заявил Свищёв, комментируя ситуацию НСН.

Чиновник не исключил, что запрещенный препарат попал в организм спортсмена во время сборов в Японии.

«Круг-то сужается: это или Япония, или Корея.

МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», - отметил президент федерации.

26 февраля была обнародована мотивировочной часть решения Спортивного арбитражного суда по делу Крушельницкого. Стала известна концентрация мельдония в допинг-пробах керлингиста: в первой пробе было обнаружено 8,1 микрограмма препарата на миллилитр, тогда как во второй — 5,7 микрограмма.

Первоначально многие СМИ сообщили о «рекордной» концентрации вещества, отмечая, что в организме Крушельницкого его было в 10 раз больше, чем в пробе теннисистки Марии Шараповой, и в 100 раз больше, чем у боксера Александра Поветкина.

Однако глава ФКР Свищев пояснил ситуацию. По его словам, обнародованные показатели по допинг-пробам Крушельницкого говорят об одноразовом приеме таблетки мельдония.

«Концентрация говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому в следующей допинг-пробе было резкое падение,

— подчеркнул функционер. — И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно».

Президент федерации керлинга добавил, что для получения подобной концентрации вещества достаточно было «поводить кристаликом по стакану».

«Изобретатель этого лекарства четко сказал — чтобы получить такую концентрацию препарата, даже не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово, — отметил Свищев. — Сейчас мы собираем сведения вместе со Следственным комитетом и с ними пойдем в Международную федерацию керлинга, которая будет принимать решение о сроке дисквалификации. Если мы все докажем, ее можно будет избежать. Если нет — Крушельницкого могут отстранить от керлинга на четыре года».

По мнению чиновника, пока сложно говорить о возвращении медали атлету, уже переданной норвежским спортсменам.

«Это сложный вопрос. Таких прецедентов еще не было. Но если мы найдем преступника, а, возможно, и сообщество, которое подставило парня… Таблетка, к счастью, безобидная, но он потерял медаль и веру в честный спорт. И Крушельницкий — пострадавшее лицо, считаю, что чиновники должны вступиться за него», — заметил Свищев.

Он добавил, что федерация непременно доведет дело до логического завершения.

«Мы точно доведем это до конца и будем требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. Очень на надеюсь, что нам удастся это все доказать»,

— передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший президент Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Андрианова в интервью «Газете.Ru» прокомментировала сложившуюся ситуацию.

«Ситуация кажется абсурдной не потому, что проверяют: можно сегодня проверить, а завтра принять. Ситуация кажется абсурдной, что спортсмен в этом сезоне выиграл практически все турниры, выиграл чемпионат Европы, был призером чемпионата мира, — отметила Андрианова. — Его постоянно проверяли на допинг — он ему не нужен был. Он был в хорошей физической и технической форме. Александр отобрался на Олимпийские игры, пройдя большой отбор внутри страны».

По ее словам, вещество попало в организм спортсмена между выездом из России и началом Олимпиады.

«Последняя проверка была прямо перед выездом на Игры, и тест был отрицательным. То есть в том, что этот препарат попал к нему в промежутке между выездом из России и началом Олимпиады (а там промежуток где-то две недели), нет никаких сомнений. И любой здравый человек понимает, что спортсмену незачем было использовать вообще никакие препараты. Он не враг себе, тем более Александр знал, что его будут проверять. Какой смысл глотать одну таблетку, которая ему не нужна? Естественно, что он этого не делал, и все это понимают», — добавила Андрианова.

Напомним, российская пара керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли бронзовую медаль Олимпиады 13 февраля. В матче за третье место дуэт одолел норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Однако уже несколько дней спустя из Пхенчхана пришли неприятные новости: в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный мельдоний. Впоследствии спортсмен впоследствии отказался от присутствия на заседании CAS, признав факт наличия допинга в организме.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сентябре 2015 года с началом действия запрета с 1 января 2016-го.

Ранее из-за него случился крупный скандал в российском спорте, в результате которого длительные дисквалификации едва не получили многие ведущие отечественные спортсмены — в том числе фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семен Елистратов и конькобежец Павел Кулижников.

Однако санкций им в итоге удалось избежать: выяснилось, что препарат имеет долгий срок выведения из организма, а значит, была велика вероятность, что в пробах атлетов просто обнаруживались следы еще разрешенного вещества.

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