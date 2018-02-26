Как глава ФКР объяснил концентрацию мельдония в пробе Крушельницкого

26 февраля была обнародована новая информация по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, недавнего бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте, медаль которого была аннулирована из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного мельдония.

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Еще в первые дни после сенсационных результатов вскрытия проб спортсмена многие болельщики и эксперты сомневались в том, что препарат попал в организм Крушельницкого по его желанию — не особо верилось, что Александр, будучи представителем достаточно своеобразного вида спорта, пойдет на такой риск и будет сознательно принимать восстановительный препарат, зная, сколь внимательно за россиянами следят антидопинговые службы.

Теперь же стала известна концентрация мельдония в допинг-пробах керлингиста: в первой пробе было обнаружено 8,1 микрограмма препарата на миллилитр, тогда как во второй — 5,7 микрограмма.

По словам главы Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, обнародованные показатели по допинг-пробам Крушельницкого говорят об одноразовом приеме таблетки мельдония.

«Это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно, — заявил руководитель ФКР. — Изобретатель этого «чудо-лекарства» четко сказал — чтобы получить такую концентрацию препарата, даже не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово.

Сейчас мы собираем сведения вместе со Следственным комитетом и с ней пойдем в Международную федерацию керлинга, которая будет принимать решение о сроке дисквалификации. Она может быть четыре года — а может ее вообще не быть, если мы все докажем».

Как отметил Свищев, на данный момент сложно говорить о возможности возвращения медали Крушельницкому.

«Это сложный вопрос. Таких прецедентов еще не было. Но если мы найдем преступника, а, возможно, и сообщество, которое подставило парня… Слава богу, что таблетка безобидная, но он потерял медаль и веру в честный спорт. И Крушельницкий – пострадавшее лицо, считаю, что чиновники должны вступиться за него.

Мы, как федерация, точно доведем это до конца и будем требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. И я думаю, что нам удастся это все доказать. Очень на это надеюсь»,

— передает его слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бронзу Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Крушельницкий выиграл в дабл-миксте в паре с Анастисией Брызгаловой, своей супругой. В матче за третье место россияне обыграли норвежский дуэт в составе Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Для российского керлинга эта олимпийская награда стала первой в истории.

Ранее Брызгалова в своем инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку в сложившейся ситуации.

«Это была очень сложная неделя. Спасибо каждому за поддержку и веру в нас»,

— написала Анастасия.

Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сентябре 2015 года с началом действия запрета с 1 января 2016-го, и уже вскоре в российском спорте прогремел громкий скандал, связанный с данным препаратом.

Временно отстранены от участия в соревнованиях тогда были многие топовые отечественные атлеты, включая фигуристку Екатерину Боброву, шорт-трекиста Семена Елистратова и конькобежца Павла Кулижникова.

Однако впоследствии им все же удалось избежать каких-либо санкций — оказалось, что мельдоний имеет значительный срок выведения из организма, что делало многовероятным обнаружение в пробах спортсменов еще разрешенного мельдония.

В свою очередь теннисистке Марии Шараповой все-таки пришлось отбыть дисквалификацию за злосчастный препарат — как призналась сама экс-первая ракетка мира на специальной пресс-конференции, ее команда не уследила за внесением мельдония в список запрещенных WADA, и они приняла его уже в 2016-м.

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