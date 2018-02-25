Немецкие СМИ: так круто мы еще не проигрывали

Российские хоккеисты и болельщики продолжают отмечать долгожданное олимпийское золото в хоккее — 25 февраля, в день закрытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, «Красная машина» впервые за 26 лет поднялась на высшую степень пьедестала Игр.

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Путь отечественной сборной к важнейшей победе сложно назвать по-настоящему тернистым (все-таки многие команды были слишком уж ослаблены неучастие в соревнованиях игроков из НХЛ), однако и легким для россиян он не оказался.

Взять хотя бы начало Олимпиады: в первом же матче первенства подопечные Олега Знарка за пять минут легко кладут две шайбы в ворота словаков и уже, вероятно, мысленно находятся на следующей ступени к заветной цели, но соперники внезапно находят в себе силы и полностью переламывают ход игры.

Как итог — оглушительное поражение главных фаворитов уже в дебютном туре и шквал критики от фанатов и СМИ в их адрес.

К счастью, из словацкого фиаско россияне сделали правильные выводы и более подобных ментальных провалов себе не позволяли.

Причем не сказался проигрыш даже на итоговом месте команды в группе — разгромные победы над словенцами и американцами с общим счетом 12:2 позволили Павлу Дацюку и компании начать плей-офф сразу с четвертьфинала как победителям квартета.

В самом поединке за выход в четверку сильнейших «Олимпийские атлеты из России» также не испытали проблем — норвежцы, конечно, хотели что-то противопоставить более серьезным оппонентам, но банально на порядок уступали им в мастерстве, в итоге проиграв 1:6.

В полуфинале все было несколько тяжелее, однако исход остался тем же — по крайней мере внешне уверенная виктория над чехами (3:0) вывела сборную в решающую стадию, куда впоследствии попали и сенсационные немцы, оставившие без финала канадцев и шведов.

Легкой прогулки в последней игре Олимпиады, конечно же, никто не ждал, однако даже с учетом этого Германия удивила — подопечные Марко Штурма оказывали россиянам достойнейшее сопротивление на каждом из участков площадки и в самой концовке внезапно вышли вперед.

К счастью, спас Россию Никита Гусев, проведший попросту выдающийся матч с четырьмя набранными очкам (2+2) — сначала питерский армеец сравнял счет на последней минуте, переведя игру в овертайм, а уже в его ходе выдал голевой пас на Кирилла Капризова, спустя секунду принесшего команде долгожданное золото.

Любопытно, что в немецких СМИ, комментируя поражение национального коллектива от россиян, назвали данный проигрыш Германии «самым крутым в истории».

«Наши мастера клюшки и шайбы остановились в шаге от абсолютной сенсации Олимпийских игр, проиграв в финале «Олимпийцам из России» со счетом 3:4.

При этом ощущение приближающегося чуда длилось довольно долго. Только в овертайме российские хоккеисты покончили с нашими самыми смелыми ледовыми надеждами, забросив «золотую» шайбу.

В любом случае Германия, завоевав это серебро, вписала себя в хронику Олимпийских игр. Это самый большой успех в истории немецкой хоккейной сборной», — пояснили громкое заявление журналисты издания Bild.

В свою очередь в американской газете New York Post куда более язвительно отнеслись к триумфу россиян. При этом писать о хоккейной сборной США в данном случае было тяжелее — «звездно-полосатые» покинули турнир куда раньше, уступив чехам еще в четвертьфинале.

«На Олимпийских играх хоккеисты даже не могут называть себя сборной России, использовать национальные цвета или праздновать под звуки своего гимна», — напомнила газета в статье под названием «Команда без страны выиграла олимпийское золото».

С поздравлениями соотечественников после победы в финале выступили многие российские представители НХЛ, отсутствовавшие на этой Олимпиаде.

Так, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем инстаграме назвал хоккеистов сборной России, выигравших золото Пхенчхана-2018, мужиками.

«Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране — золото! Молодцы!» — написал в своем инстаграме нападающий «Кэпиталз», также добавив к посту хештег PutinTeam.

Впоследствии в комментариях к данной записи отметился Илья Ковальчук, заявивший, что в сборной не забывают об Александре.

«Брат, ты всегда с нами», — написал Илья.

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