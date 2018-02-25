«Так круто еще не проигрывали»: немцы о поражении от России

В немецких изданиях разразилось бурное обсуждение финального матча олимпийского турнира по хоккею между сборными Германии и России. Основное время встречи завершилось вничью — 3:3, а овертайме решающая шайба оказалась на счету нападающего «Красной машины» Кирилла Капризова (4:3).

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Тем не менее немецкие СМИ остались в восторге от выступления своих хоккеистов на Олимпиаде. Например,

корреспонденты таблоида Bild назвали это поражение немцев «самым крутым в истории»

и подчеркнули, что они не позволили «явному фавориту матча» гарантировать себе победу раньше овертайма.

«Наши мастера клюшки и шайбы остановились в шаге от абсолютной сенсации Олимпийских игр, проиграв в финале «Олимпийцам из России» со счетом 3:4.

При этом ощущение приближающегося чуда длилось довольно долго. Только в овертайме российские хоккеисты покончили с нашими самыми смелыми ледовыми надеждами, забросив «золотую» шайбу»,

— отмечается в тексте статьи.

Журналисты издания также призвали немецких болельщиков не расстраиваться из-за серебряных медалей Пхенчхана:

«В любом случае Германия, завоевав это серебро, вписала себя в хронику Олимпийских игр.

Это самый большой успех в истории немецкой хоккейной сборной».

Представители спортивного мира также не остались в стороне от достижения Бундестим и устроили ей настоящие овации в соцсетях.

Так, известный немецкий гольфист Мартин Каймер отметил моральную силу национальной команды.

«Серебро — наше! Вы должны гордиться собой, ребята! Вдохновение, воля, боевой дух и единение! Спасибо вам!» — написал спортсмен.

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер заверил в своем твиттере, что в любом случае будет гордиться вторым местом своих соотечественников.

«Ооооо, нееет… 4:3! Дорогие хоккеисты национальной команды, мы все равно вами гордимся!

Вы герои! Мы будем праздновать ваши серебряные медали! Вы показали великолепную игру в Пхенчхане!» — написал футболист.

Ohhhhhhh noooooo 4:3 #OARGER - Liebe Eishockey-Nationalmannschaft, wir sind trotzdem sowas von stolz auf euch - ihr seid Helden! Feiert die Silbermedaille! GroЯartige Leistungen habt ihr bei #Pyongyang2018 gezeigt #teamgermany #esmuellert — Thomas Mьller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.

Сама «Бавария» тоже решила не отставать и разместила в своем твиттере следующую запись:

«Вы завоевали серебро и сердца множества болельщиков.

Футбольный клуб «Бавария» поздравляет немецкую хоккейную команду с прекрасно проведенным олимпийским турниром!».

Дортмундская «Боруссия» выразила свое восхищение самоотверженной игрой немецких хоккеистов против России.

«Вы боролись, вы были полны энтузиазма и завоевали серебряные медали Пхенчхана-2018!

Мы так гордимся вами! Благодарим за замечательные Олимпийские игры всю сборную Германии!» — говорится в записи «шмелей».

К слову, в этом посте «Боруссии» содержится ссылка на твиттер защитника клуба Немецкой хоккейной лиги (DEL) «Кельнер Хайе» Кристиана Эрхоффа, который ранее провел много лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за такие команды, как «Сан-Хосе Шаркс», «Ванкувер Кэнакс», «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В 2016 году опытнейший защитник вернулся на родину, чтобы спокойно завершить выступления на высшем уровне. Однако затем стало известно о том, что НХЛ отказывается отпускать своих игроков на Олимпиаду, и 35-летний ветеран попал в состав сборной на Игры вместе с 34-летним Марселем Гочем, проделавшим схожий путь в карьере.

В Пхенчхане Эрхофф являлся ассистентом капитана, которым назначили Гоча, однако «Боруссия» решила выделить в своем посте именно его. Возможно, не последнюю роль в этом сыграли слова хоккеиста перед финальным матчем с Россией.

Сразу после победы в 1/2 над Канадой защитник заявил, что сборная Германии вполне может одолеть «Красную машину».

«Победа над канадцами — это великое достижение немецкого хоккея. Мы все горды и называем это «чудом на льду», как бы смешно это ни звучало.

Теперь следующие 50 лет все будут говорить о нас. Наша команда проделала огромный путь за последние два сезона. Этот коллектив — особенный, здесь каждый знает, что от него требуется. Мы гордимся тем, чего достигли вместе.

Мы уже обыграли на этих Играх олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Почему бы нам не одолеть Россию? Нет ничего невозможного», — говорил тогда Эрхофф.

Однако подопечные Олега Знарка доказали, что главными творцами невозможного на этом турнире являются именно они. Позволив немцам выйти вперед за три минуты до конца матча (2:3) и лишившись одного игрока (нападающий Сергей Калинин весьма некстати удалился на две минуты за необязательный фол), сборная России сняла голкипера Василия Кошечкина и, играя в формате «пять на пять» при пустых воротах, сравняла счет за 56 секунд до финальной сирены — 3:3.

В овертайме обе команды действовали в высшей степени осторожно, однако при игре «четыре на четыре» наблюдалось много свободного пространства для атак и вероятность буллитов стремилась к нулю. В итоге Капризов точным броском мимо вратаря Дэнни аус ден Биркена принес России золотые медали — первые для нас за 26 лет.

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