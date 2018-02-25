Почему россияне пройдут на закрытии Игр под нейтральным флагом

Стали известны примерные сроки восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР). Глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц сообщила, что организация может принять решение по России в начале марта.

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«Результат анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхенчхане будет представлен в течение нескольких дней, от 48 до 72 часов, — рассказала Хевертц. — В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Но в целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб.

Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе».

Хевертц добавила, что в доклад по России перед сессией МОК были внесены изменения, чтобы показать непричастность ОКР к нарушению антидопинговых правил двумя российскими спортсменами.

«Мы хотели убедиться, что роль Олимпийского комитета России в этих конкретных допинговых случаях была понята. Мы хотели показать, что это не является частью системы манипуляций с допингом. Мы хотели уточнить, что ОКР абсолютно не участвовал в этом, это были обособленные случаи. Именно это мы разъяснили», — цитирует Хевертц Inside The Games.

В ОКР в свою очередь отметили, что считают предстоящее восстановление в правах главным итогом Игр в Пхенчхане. В комитете надеются, что решение по членству в МОК будет принято в ближайшие дни.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — говорится в заявлении ОКР.

В организации подчеркнули, что причиной невосстановления в правах непосредственно на Играх является два нарушения антидопинговых правил.

«Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхенчхане статус команды «Олимпийские спортсмены из России» остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом», — сообщает ОКР.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель уже предложил России помощь в восстановлении членства в МОК.

«Большинство хотят, чтобы Россия как можно скорее вернулась в олимпийскую семью. Я готов помогать в этом смысле всем, чем смогу. Думаю, что возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени.

Решение оставить в силе отстранение ОКР? Думаю, это стало результатом двух положительных допинг-проб российских спортсменов на Играх. Конечно, это разочаровывает», — передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что все участники Игр-2018 высоко оценили уровень проведения соревнований.

«Условия, которые были предоставлены спортсменам, — Олимпийская деревня и объекты — были высоко оценены, ни один спортсмен не выразил недовольство. Спортсмены на это ответили великолепными результатами, своими личными историями. Мы видели ожидаемые результаты, но были и неоднократно удивлены. В этом и есть суть Олимпийских игр, соревнования прошли великолепно», — отметил Бах.

По словам главы МОК, зимняя Олимпиада становится популярнее, а шесть стран впервые приняли участие на Играх-2018.

Бах высоко оценил работу оргкомитета, отметив, какие сложности были при подготовке к Олимпиаде.

«Необходимо помнить о том, что было еще девять месяцев назад, о том, на каком этапе были эти Игры.

Вообще стоял вопрос, будут ли они проведены в Пхенчхане, будет ли гарантирована безопасность спортсменов. В целом ряде стран было нежелание покупать билеты, становиться партнерами и даже колебания относительно поездки в Корею, но результат налицо», — сказал глава МОК.

Бах добавил, что оргкомитет Олимпиады закончит Игры-2018 с прибылью.

Напомним, что утром 25 февраля МОК принял решение не восстанавливать Олимпийский комитет России (ОКР). На церемонии закрытия Олимпиады российская делегация снова пройдет под олимпийским флагом, а ее знаменосцем станет назначенный оргкомитетом Игр волонтер.

На это решение, по всей видимости, повлияли события, которые развивались непосредственно в дни Олимпиады.

18 февраля допинг-проба бронзового призера в керлинге Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дисциплине «дабл-микст», показала наличие в организме спортсмена запрещенного препарата мельдония. Крушельницкий попросил вскрытия пробы B, которая также оказалась положительной.

В результате российскому дуэту керлингистов пришлось вернуть награды в МОК, которыми впоследствии была награждена команда Норвегии.

Через пять дней, 23 февраля, российская бобслеистка Надежда Сергеева была уличена в применении запрещенного препарата триметазидина, похожего по своим свойствам на мельдоний.

Спортсменка отказалась от вскрытия пробы В и покинула Олимпийскую деревню.

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