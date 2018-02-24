Сборная России по хоккею сыграет в финале Олимпиады с Германией

Решается судьба флага России

Комиссия Международного олимпийского комитета, которая определяла, сможет ли Россия пройти под своим национальным флагом на церемонии закрытия, 24 февраля так ничего и не решила.

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Заседание продолжалось четыре часа, и наверняка ребром стоял на нем вопрос двух положительных допинг-тестов российских спортсменов, сданных керлером Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой уже во время Олимпиады.

А ведь отсутствие проваленных тестов на допинг было одним из главных условий возвращения российского флага на церемонии закрытия Олимпиады и полноценного возвращения страны в олимпийскую семью.

Впрочем, отсутствие решения на данный момент говорит о том, что даже тесты Крушельницкого и Сергеевой не смогли перечеркнуть всю проделанную Россией работу.

Решение в итоге будет принято уже в последний день Олимпийских игр. Обсуждение комиссии начнется в 2.00 по московскому времени, а вердикт будет определен большинством голосов.

Хоккей

Мужчины, финал

За кого болеть: сборная России

Когда: 7.10 мск.

Мужской хоккейный финал традиционно проводится в последний день Олимпиады. Хоккей всегда негласно является главным соревнованием Игр.

Правда, на этот раз в финале сыграют «Олимпийские атлеты из России», лишенные своих флага и гимна, и сборная Германии, еще никогда не выходившая в финал хоккейных Олимпиад.

Отсутствие игроков НХЛ и ситуация с российским спортом, конечно, очень сильно повлияли на антураж хоккейных соревнований в Пхенчхане.

Впрочем, как раз сборная России целенаправленно шла к этой победе четыре года, привезла в Пхенчхан безусловно сильнейший состав среди всех участников и закономерно вышла в финал.

«Красной машине» Олега Знарка остался один шаг до победы, которых еще не знала история российского хоккея, ведь последний раз золото Игр в 1992 году брала «Объединенная команда», выступавшая после развала СССР под тем же олимпийским флагом.

Германия с опытнейшими Деннисом Зайденбергом и Кристианом Эрхоффом, конечно, будет сражаться изо всех сил, но если она сможет победить — это точно станет главной сенсацией всей Олимпиады.

Мы, конечно, уверены, что этого не произойдет.

Лыжные гонки

Мужчины, 30 км, классический ход

За кого болеть:

Когда: 9.15 мск.

Последним лыжным видом на этой Олимпиаде будет женский классический лыжный марафон на 30 км.

Сборная России, приехавшая в Пхенчхан без неприглашенных лидеров, умудрилась установить рекорд страны на Олимпиадах по количеству выигранных медалей. Правда, очень не хватает нашей команде награды золотого достоинства.

Исправить этот недостаток в последней гонке Игр постараются Наталья Непряева, Анатасия Седова и Алиса Жамбалова.

Сделать это будет очень трудно, поскольку на дистанции будет множество сильных соперниц. В первую очередь речь идет, конечно, о норвежской лыжной королеве Марит Бьорген.

Очень постараются взять медаль и ее партнерши по команде, например Хайди Венг или Рагнхильд Хага.

В числе главных фавориток шведка Шарлотта Калла, финка Криста Пярмякоски, американка Джессика Диггинс, а на медали рассчитывает еще целый ряд сильных лыжниц.

При этом стоит отметить, что для Непряевой классика является профильным направлением, она весь сезон показывает в ней отличные результаты, а уже в Пхенчхане показала лучшее время в эстафете среди всех, кто бежал классические этапы.

Бобслей

Мужчины, четверки, 3-я и 4-я попытки

За кого болеть: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов

Когда: 3.30 мск.

Четверка Максима Андрианова не блеснулся 24 февраля в двух первых попытках, оказавшись только на 16-й строчке общего проткола.

Так что за разборками немецких экипажей Франческо Фридриха (лидер), Нико Вальтреа (третий) и Йоханнеса Лохнера (пятый) с корейцем Вон Юн Чжоном (второй), канадцем Джастином Криппсом (четвертый) и латвийцем Оскаром Мелбардисом (шестой) россияне будут из нижней части турнирной таблицы.

Керлинг

Женщины, финал

За кого болеть: за того, кто приглянется

Когда: 3.05 мск.

Первый из четырех комплектов наград, которые будут разыграны в последний день Олимпийских игр в Пхенчхане, обретет своих хозяев в женском керлинге.

Бронза уже досталась Японии, которая 24 февраля выиграла у Великобритании (5:3), а теперь золото и серебро разыграют Швеция и Южная Корея.

Швеция была в финалах на трех последних Олимпиадах, а в 2006 году выигрывала золотые медали, кореянки же вообще впервые пробились в плей-офф и хотят одержать победу перед своими болельщиками.

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