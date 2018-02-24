Чехия проиграла Канаде в матче за бронзу Олимпиады

Бывший нападающий омского «Авангарда» и петербургского СКА Роман Червенка прокомментировал выступление сборной Чехии на Олимпиаде-2018, а также поделился соображениями о команде России.

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— Вы мощно начали турнир, но в решающих матчах уступили России и Канаде. Кто из соперников понравился больше?

— Большая разница в первых периодах. Против ваших мы начали очень хорошо, катались, много двигались. Играли в хоккей, одним словом. Не знаю, что случилось сегодня... Мы допускали много ошибок.

Плюс первыми пропустили – тоже очень важный момент. Канада сразу забила, мы моментально сравняли, и тут же получили еще одну...

Как так вышло, просто не понимаю. Вскоре соперники сделали счет 1:3. В этой ситуации им было комфортно оберегать разницу и контратаковать. Сделать что-то уже было тяжело.

— На Олимпиаду Чехия привезла, пожалуй, лучшую команду за последнее время. Многие считают ваш пролет мимо призового места несправедливостью...

— Тяжело говорить... Все мы очень хотели медали. Повторюсь, очень жаль, что так начали. Сделать что-то потом было уже очень тяжело. Только мы забьем, подтянемся в отставании – и они заново хоронят наши надежды.

— После полуфинала с россиянами прошли всего сутки. Может, не успели восстановиться?

— В данном случае пенять на на что: канадцы оказались в точно такой же ситуации. Более того, у них на несколько часов меньше было. Вы знаете, разговариваем сейчас с вами, а в голове все крутится и крутится только что прошедшая игра. И говорить невероятно тяжело.

Просто ума не приложу, почему так сыграли в первом периоде.

— Тяжело было спать после России?

— Несмотря на поражение, там мы провели хорошую игру.

Буквально на одну минуту потеряли концентрацию – и ваши ребята этим воспользовались, прочувствовали нашу слабость и забили дважды.

Сразу же мы получили право сыграть в большинстве, но отличиться не удалось. Сегодня все было по-другому. Ногами еле передвигали... В общем, два совершенно разных матча.

— В команде осталась обида на Илью Ковальчука, который встретил Яна Коваржа колено в колено, но избежал дисквалификации?

— Нет, мы об этом даже не думали. Закончили полуфинал -— и переключились на матч за третье место. Прошедший момент, все мысли были о канадцах.

— Еще перед Играми в России ждали в соперники нашей сборной по финалу кого угодно, но только не Германию. Вас удивил взлет этой, мягко говоря, не ведущей державы хоккейного мира?

— Что сказать, немцы — большие молодцы. Хорошо здесь играют. Но я давно говорю: в современном хоккее много равных или примерно равных команд. На тех же чемпионатах мира Германию обыграть нелегко. Случаен ли ее взлет? Лишь отчасти. И все равно я думаю, ваши победят.

— Какие впечатления останутся у вас от Олимпиады, помимо результата?

— Было много интересного. Игры проводятся раз в четыре года – одно это возводит их в ранг совершенно особенных, ни с чем больше не сравнимых соревнований. Что до меня, то по ходу хоккейного турнира я как-то не следил за происходившим вокруг. С медалью окунуться в последний день в олимпийскую атмосферу было бы, конечно, гораздо веселее. А так... Не знаю.

В отрыве от занятого места складывать впечатление от Олимпиады нельзя. Самое главное – результат, а он отрицательный.

Можно сказать много красивых слов, но чувство досады они не не изменят. Мы были так близки к медали, а остались ни с чем. Это худший итог Пхенчхана-2018, какой только возможно было представить. Четвертое место – самое обидное в спорте.

— Как складывается ваша карьера в Швейцарии?

— Контракт с «Фрибургом» заканчивается, так что я открыт для предложений.

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