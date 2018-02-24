Отказ от этапа Кубка мира по биатлону назван политическим решением

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка была временно дисквалифицирована судом и отстранена от проходящих в данный момент Олимпийских игр.

Кроме того, CAS аннулировал результат, показанный россиянкой в соревновании двухместных саней в Пхенчхане-2018 в паре с Анастасией Кочержовой — 12-е место.

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Сообщается, что Сергеева не стала возражать против дисквалификации на время Игр, однако оставила за собой право оспаривать данное отстранение, а также требовать сокращения его срока.

«Сергеева сдала положительный тест на триметазидин; спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил; она отстранена от женских соревнований в бобслее на Олимпиаде в Пхенчхане; ее аккредитация должна быть сдана;

эти разбирательства продолжатся после завершения Игр-2018 в Спортивном арбитражном суде, в слушаниях примут участие Сергеева и Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ).

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не имеет отношения к данному делу», — гласит заявление на официальном сайте CAS.

Напомним, ранее бобслеистка отказалась от возможности дополнительной проверки своего допинг-теста, а именно вскрытия запасной пробы, которая значится под буквой B (основная — под литерой А).

В обеих емкостях находится один и тот же анализ, так что, если употребление запрещенного препарата действительно имело место быть, перепроверка дала бы тот же неутешительный результат. Судя по всему, спортсменка была уверена в таком исходе.

Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин объяснил «капитуляцию» Сергеевой боязнью еще более серьезных санкций.

«Спортсмены в курсе, что, если настаивать на вскрытии пробы B, то им могут назначить более жесткое наказание. Если ограничиться пробой A, то атлет осознает вину и далее следуют более мягкие санкции.

Сергеева действительно осознает, что факт нарушения был, но не понимает, где она допустила ошибку», — приводит слова Журкина RT.

Бобслеистка сдала положительный тест 18 февраля, хотя еще 13 числа ее пробы были «чисты». Ранее на употреблении допинга на Олимпиаде-2018 уже попался российский керлингист Александр Крушельницкий — из-за обнаружения мельдония в анализах ему пришлось вернуть бронзовую медаль Игр, завоеванную в дисциплине дабл-микст в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

Теперь Олимпийскому комитету России (ОКР) грозит отказ в полном восстановлении в правах, которое ожидалось по окончании Игр-2018. Международный олимпийский комитет должен решить этот вопрос на заседании своего исполкома сегодня, 24 февраля.

В мире уже отреагировали на два положительных теста российских спортсменов. Так,

американские биатлонисты приняли решение всем составом проигнорировать заключительный этап Кубка мира, который пройдет на территории России, в Тюмени, с 22 по 25 марта.

Кроме того, представители Ассоциации биатлона США отказались участвовать в этапах Кубка IBU в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта).

Соответствующее заявление распространил глава этой ассоциации Макс Кобб.

«Недавнее решение IBU провести последний этап Кубка мира в российском городе Тюмень абсолютно неприемлемо.

В поддержку «чистого» спорта и ради собственной безопасности мы, положа руку на сердце, не можем принимать в этом участия, — говорится в обращении. — Наши спортсмены ясно выразили свою точку зрения.

Россия все еще отказывается соблюдать кодекс WADA, сохраняется физическая угроза здоровью тех атлетов, которые приедут в эту страну,

шесть российских биатлонистов уже были наказаны IBU и Международным олимпийским комитетом за нарушения в олимпийском сезоне — 2014. Кроме того, еще один допинг-случай ожидает своего решения (скорее всего, речь идет либо о положительной допинг-пробе бобслеистки Сергеевой. — «Газета.Ru»).

В такой ситуации чемпионат мира по футболу все равно состоится в России, и данный факт говорит о возмутительном безразличии к антидопинговым вопросам в мире».

Позднее стало известно, что и чешские спортсмены не приедут в Тюмень на этап Кубка мира.

Как сообщает iDnes, решение обусловлено тем, что чехи хотят показать свою резкую позицию по отношению к допинговому скандалу в России.

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад в свою очередь выступил против бойкота этапа.

«Считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», — приводит слова Фуркада телеканал France24.

Биатлонист отметил, что российские любители спорта не должны страдать из-за ошибок атлетов.

«Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия любит биатлон, и не нужно наказывать болельщиков за поступки отдельных спортсменов их сборных», — добавил Фуркад.

Не поддержал бойкот и норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен.

«Я не поддерживаю отказ ехать на турнир как способ достижения результата и не собираюсь это делать, — передает слова спортсмена Expressen. --

Конечно, скептически отношусь к тому, что случилось. Нет сомнений, что Россия мошенничала. Но думаю, что самое правильное — позволить антидопинговым структурами спокойно заниматься этим вопросом».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала этот бойкот политическим решением.

«Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 1980-м, в 1984 годах, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями», –– цитирует Журову «РИА Новости».

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свою очередь в оскорбительной форме прокомментировал решение американских и чешских биатлонистов.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, не хотите ехать в Россию?

Милые мои, идите вы в ...! С пламенным биатлонным приветом!»

— написал Губерниев в инстаграме.

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