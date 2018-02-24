Вяльбе: лыжник Большунов показал себя бойцом в гонке на 50 км

Четыре года назад мужской марафон явился кульминацией сверхуспешных для России Игр в Сочи. Пьедестал почета тогда составили Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов, убежавшие от остальных и по сути разыгравшие между собой призовые места.

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В тот раз 50-километровый масс-старт венчал Олимпиаду, теперь же его отодвинули на предпоследний соревновательный день. В Пхенчхане-2018 уже начинает становиться грустно, но ажиотаж сохраняется благодаря воскресному финалу в хоккее.

Суббота началась для нашей команды — хуже не придумаешь. Произошел нежданный провал в параллельном гигантском слаломе, самой успешной для России дисциплине сноуборда. В Ванкувере-2010 серебро здесь завоевала Екатерина Илюхина, на «домашней» трассе выиграл Вик Уайлд, а его супруга Алена Заварзина тогда забрала бронзу.

Увы, на этот раз не сложилось. Уайлд, двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева и молодежь вылетели уже в 1/8 финала (при том, что победитель ЧМ Андрей Соболев даже не прошел квалификацию).

Дальше от России продвинулась только Заварзина, но и она вскоре капитулировала, проиграв из-за падения полуфинальный заезд, а затем и гонку за третье место.

По сути — мужской марафон в лыжах оставался последним для нас шансом на золото помимо хоккея. Лидеры сборной Денис Спицов и Александр Большунов, конечно, уже прилично устали гоняться, да и завоевали по три медали. Однако раз лыжи на этих Играх у них катят, а сервисмены работают на ура, грех не побороться во всех дисциплинах.

К тому же, Александр — в отличие от Дениса — не бежал 30-километровый скиатлон. То есть чувствовал себя посвежее.

Спицов отвалился сразу. Не пошло у него выступление, начал стремительно набирать отставание. Еще два участника – Алексей Червоткин и Андрей Ларьков — поборолись в первой половине дистанции, затем отпустив лидеров на почти недостижимое расстояние.

За шанс зацепился лишь Большунов, у которого — такое впечатление складывалось по предыдущим гонкам — сил всегда вагон и маленькая тележка.

Он долго шел вторым, но после отсечки в 30 км начал приближаться к лидеру Ийво Нисканену из Финляндии.

В какой-то момент на трассу начал спускаться туман, что всегда ставит под угрозу проведение гонки. А поскольку ее ход складывался для России весьма оптимистично, Большунову было важно финишировать до того, как организаторы гипотетически могли бы задуматься над остановкой.

На трибунах громче всех болели финны — за Нисканена, естественно. Шумовая поддержка со стороны россиян была гораздо скромнее и ограничивалась в основном одиночными выкриками. Многочисленный и громкоголосый десант, оккупировавший российский Дом спорта, почему-то не выезжает дальше олимпийского парка...

Ярче всех Большунова и компанию поддерживала, естественно, президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Между делом она даже поругалась с одним из корреспондентов, который упрямо снимал ее эмоции и не реагировал на просьбы прекратить это занятие.

«Ты записываешь, как я ругаюсь матом, а затем в интернет выкладываешь», — укорила репортера знаменитая лыжница. Тот пытался оспорить запрет на съемку, но вскоре, видимо, понял собственную неправоту (или пожелал не ссориться с Вяльбе) и подошел мириться...

Большунов в это время творил что-то невероятное. На отрезке с 31 по 37,5 км он планомерно отыгрывал по 2-3 секунды каждые 1-1,5 км.

Отставание от Нисканена таяло словно медуза, пойманная в Японском море и вытащенная на солнце. 11 сек гандикапа, 8, 6, 3...

Ровно за 10 км до финишной черты Александр выбрался на первое место. Казалось, невероятное близко, и третье золото упадет-таки в российскую копилку. Тем более — теперь уже Большунов принялся наращивать свой отрыв.

Игра в кошки-мышки — к разочарованию россиян — все же окончилась триумфом Нисканена. Дав конкуренту полидировать, финн отсиделся за спиной Большунова, перевел дух и километре на 48-м рванул «на все деньги».

Большунов же, не ставший менять лыжи в четвертый раз, упустил этот рывок, или не смог его поддержать.

В итоге Нисканен пересекал линию в гордом одиночестве, а россиянин на последних сотнях метрах почти перестал ехать, с досады молотя снег палкой.

Марафонский финиш. Архирасстроен Большунов... pic.twitter.com/ZLA3Uhla4w — Киса и Ося (@titojiv) 24 February 2018

Ему было невероятно обидно упустить золото, которое, казалось, уже трепыхалось в руках. Тем не менее награда стала уже четвертой для Большунова в Пхенчхане-2018. И это оглушительный успех!

Не меньшим достижением стала бронза Ларькова, вырванная в тяжелейшей борьбе с канадцем Алексом Харви. Упустив побег Нисканена и Большунова, Андрей сначала отсиделся в общей группе, а затем, заметив, что казахстанец Алексей Полторанин начал сдавать и отваливаться из авангарда, рванул не то, чтобы в погоню за лидерами — но за законным третьим местом.

Ларьков проиграл чемпиону 2 минуты и 37,5 секунды – это наглядно показывает, какой отрыв организовали себе Нисканен с Большуновым.

Объятия с Чарковским pic.twitter.com/L9wumr7ngy — Киса и Ося (@titojiv) 24 February 2018

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе заявила, что всю Олимпиаду испытывает чувство гордости за своих спортсменов.

«Эта Олимпиада дарит чувство гордости за моих спортсменов, за всю нашу команду», — сказала она.

Также Вяльбе назвала всю российскую команду по лыжным гонкам феноменом, не став выделять какого-то определенного спортсмена.

«Не стала бы кого-то одного называть феноменом. Вся наша команда — феномен. Тут все молодые — за исключением Ларькова. Дай бог, чтобы в будущем они становились только лучше и лучше», — заявила глава ФЛГР.

«Большунов тактически идеально провел гонку, — добавила она. — Проблема была в том, что у него схватило печень. Если бы этого не случилось, он бы продолжил бороться дальше. И это не последствия болезни — такое часто бывает у спортсменов, к сожалению.

А вот Ларьков наконец-то поверил в себя и показал сегодня нам всем, что может бороться за призы — просто обычно он не всегда в себе уверен».

Лыжная программа на Олимпийских играх завершится в воскресенье женским масс-стартом на 30 км.

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