Как Германия стала соперником России в финале хоккейного турнира Игр

После матча Россия — Чехия наставнику нашей команды Олегу Знарку напомнили, что он долго играл в Германии и имеет гражданство этой страны. Специалист не стал пререкаться с иностранным журналистом, как уже неоднократно делал с российскими репортерами, дипломатично заметив, что ему безразличен соперник по финалу. В том смысле, что неважно, с кем придется в итоге сыграть — с немцами или канадцами.

Конечно, подопечные Марко Штурма казались более легкой целью, однако в их проход никто не верил. Канаду по привычке боятся и уважают, не делая скидку на нынешний состав «кленовых листьев»: а там все достаточно печально.

В отличие от сборной США, их северные соседи отказались от приглашения спортсменов из низших североамериканских лиг, сосредоточившись на игроках, выступающих в европейских чемпионатах. У Уилли Дежардена нашлось место и кэхаэловцам. Важные роли в первой и второй пятерках отведены опытному защитнику Крису Ли из «Магнитки» и его коллеге по амплуа Чэю Геноуэю из тольяттинской «Лады».

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Турнирный путь Канады в Пхенчхане-2018 не был легок. В группе помимо уверенных побед над Швейцарией (5:1) и Кореей (4:0) было поражение от чехов по буллитам (2:3), а затем — натужный выигрыш у Финляндии в 1/4 финала (1:0).

В свою очередь, немцы начали выступление в плей-офф с квалификации. Прошли швейцарцев (2:1), а затем сенсационно выбили из борьбы Швецию (4:3).

Второй полуфинал стартовал через пару часов после окончания первого на льду Хоккейного центра Каннына. Надо сказать, атмосфера на матче мало напоминала олимпийскую. Зрители вели себя инертно, за исключением активной группы немецких «олдскульных» фанатов численностью человек в 15. Свободных мест хватало в избытке. И это — на игре такой вроде бы важности!

Развивая свой четвертьфинальный успех, немцы начали в агрессивной манере. Канадский вратарь Кевин Пулин не выручал — и в его ворота одна за другой влетели три безответные шайбы.

В первом периоде отличился Брукс Мацек. Во втором его почин поддержали Маттиас Плахта и Франк Мауэр.

Канадцы раз за разом проваливались сзади, а немцы, даром что комплектовали состав выходцами из национального первенства, умело ловили их на контратаках.

Шайбы приходили в «рамку» (и еще много не пришло) в дворовом стиле: проход по флангу, пас на «пятак» и расстрел с близкого расстояния.

Только отставание в три гола заставило представителей великой хоккейной державы взяться за дело по-настоящему. Очень скоро счет размочил Жильбер Брюле, однако еще несколько минут спустя он превратился в антигероя — грубо нарушил правила на сопернике, нанеся тому серьезную травму, и получил удаление до конца матча.

Досаду Брюле понять в общем-то несложно, ведь между двумя событиями Пулин пропустил очередной гол — уже четвертый. Канадцев редко когда так «возят» по льду, даже с поправкой на уровень ростера.

И это немцы еще простили своих грозных по имени, но не по силе соперников. На последней секунде второго периода шайба смачно ударилась о каркас ворот, вылетев обратно...

Соотношение набранного штрафа, даже с учетом 5+20 для Брюле, по истечении 2/3 игры поражало воображение: 31 минута у канадцев против десяти у немцев.

Разговор в раздевалке, судя по всему, завел представителей «кленовых листьев». На третью 20-минутку они вышли с видимым желанием исправить ситуацию и забронировать себе место в финале.

Мэт Робинсон, а затем Дерек Рой сделали преимущество Германии минимальным. По всем канонам на последних минутах прогнозировалась «карусель», но канадцев подводила грубость и излишняя спешка. Уставшие немцы цепко схватили неслыханную удачу за хвост и не собирались отпускать.

После финальной сирены игроки в красно-черной форме поспешили быстрее покинуть несчастливый канынский лед, где им пришлось сложить полномочия олимпийских чемпионов. А немцы устроили победные пляски, разделив радость с немногочисленными болельщиками.

Как минимум серебряная награда уже упала в копилку сборной Германии, которая ведет жесткую гонку с Норвегией за лидерство в медальном зачете.

Российские хоккеисты пятничным вечером тоже, наверное, остались довольны соперником по финалу.

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