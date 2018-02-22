В пробе Крушельницкого нашли рекордную концентрацию мельдония

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев сообщил о возможных сроках восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), который был временно лишен места в организации в декабре 2017 года из-за обвинений в создании государственной допинг-системы.

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В Госдуме отреагировали на обнадеживающие новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов заявил, что восстановление ОКР в правах стоило ожидать еще раньше, если бы не допинговый скандал с керлингистом Александром Крушельницким.

«Мы все этого ждем. Разделяю надежду Тарпищева и всех остальных. Должно было это произойти раньше, но странным образом эти скандалы...

До сих пор непонятно, в связи с чем это произошло (я имею в виду керлинг). Мельдоний не может повлиять на результат, а он вдруг появился.

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Какие-то, наверное, силы работают над тем, чтобы помешать вернуть и восстановить права нашего комитета. Но я думаю, что это обязательно произойдет», — цитирует чиновника RT.

Напомним, Международный комитет намеревался вернуть ОКР полноценный статус к последнему дню Олимпиады, с тем чтобы россияне прошествовали на церемонии закрытия уже под своим флагом. Заседание исполкома МОК, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 24 февраля и продолжилось 25-го утром.

В итоге было принято решение отсрочить восстановление ОКР из-за двух положительных допинг-тестов россиян в Пхенчхане — керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Сергеева отказалась даже от вскрытия своей запасной пробы B — судя по всему, она не сомневалась, что ошибки в анализах нет и запрещенное вещество действительно присутствовало в ее организме.

Крушельницкий настоял на проверке второй колбы с анализами, которая также подтвердила наличие мельдония. После этого спортсмен добровольно отказался от слушаний по своему делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вернул бронзовую медаль, завоеванную в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст. Позднее выяснилось, что

в анализах керлингиста была обнаружена рекордная концентрация мельдония: в пробе А — 8069 нг/мл, в пробе B — 5721 нг/мл.

Об этом сообщил CAS в мотивировочной части своего доклада по делу Крушельницкого. Такое содержание мельдония во много раз превосходит его концентрацию в анализах других дисквалифицированных россиян. Например, в допинг-тесте теннисистки Марии Шараповой оказалось 890 нг/мл. Спортсменка признала свою вину и получила отстранение сроком на 15 месяцев.

Бывший президент Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Андрианова прокомментировала в интервью «Газете.Ru» сложившуюся ситуацию.

— Как вы думаете, правильно ли поступил Крушельницкий, отказавшись оправдываться в суде?

— Там бы его никто не спрашивал: принимал он допинг или нет.

Там разбирался вопрос: правильно ли определили наличие в организме вещества или нет.

Для того чтобы заявить судье о том, что ты не виноват, надо предъявить определенные доказательства, которых у Александра, естественно, не было.

Я надеюсь, что Федерация керлинга России соберет необходимые доказательства, а также МОК и Всемирная федерация керлинга дадут каких-то людей, которые разбираются в таких вопросах, и уже совместно они определят причину попадания в организм мельдония. Только тогда можно будет уже на основании этих выводов обращаться в Спортивный арбитражный суд.

А сейчас наверно не было смысла обращаться в суд — это было бы глупо. Сдал пробы. В этих пробах обнаружено запрещенное вещество, а вторую пробу открывали при нем.

Крушельницкий же не скажет, что нет у него мельдония и он его не принимал.

Ну, есть, о чем тут спорить. Но, правда, он был в такой дозе, что даже МОК и все иностранные спортсмены и тренеры понимают, что это разовое применение и ни на что оно не влияло. Оно не повлияло на результат выступления Александра, он все равно сильнейший. Но существуют правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), от которых никуда не деться: если вещество в организме спортсмена найдено, то ответственность за попадание этого вещества несет спортсмен.

Атлет должен был проявлять бдительность, смотреть, что он ел и пил. Конечно, любому можно подкинуть допинг и попасть в такую ситуацию, поэтому все относятся с сочувствием и пониманием.

Я думаю, когда федерация найдет какие-то причины и найдет людей, которые смогут помочь, тогда можно будет обратиться в суд, и, возможно, что даже вернут медаль.

— Международные спортивные организации допускают, что допинг в организме Крушельницкого мог оказаться не по его желанию. Как вы думаете, это связано с тем, что в керлинге мельдоний не нужен, или с тем, что ситуация кажется абсурдной, потому что спортсменов в Пхенчхане очень тщательно проверяют на допинг и избежать разоблачения было невозможно?

— Ситуация кажется абсурдной не потому, что проверяют: можно сегодня проверить, а завтра принять. Ситуация кажется абсурдной, что спортсмен в этом сезоне выиграл практически все турниры, выиграл чемпионат Европы, был призером чемпионата мира.

Его постоянно проверяли на допинг — он ему не нужен был. Он был в хорошей физической и технической форме. Александр отобрался на Олимпийские игры, пройдя большой отбор внутри страны.

Последняя проверка была прямо перед выездом на Игры, и тест был отрицательным. То есть в том, что этот препарат попал к нему в промежутке между выездом из России и началом Олимпиады (а там промежуток где-то две недели), нет никаких сомнений. И любой здравый человек понимает, что спортсмену незачем было использовать вообще никакие препараты. Он не враг себе, тем более Александр знал, что его будут проверять. Какой смысл глотать одну таблетку, которая ему не нужна? Естественно, что он этого не делал, и все это понимают.

— В СМИ появилась информация, что Крушельницкого могут дисквалифицировать на два года. Как вы думаете, насколько сильно это отразится на форме спортсмена и будет ли возможность вернуться на прежний уровень?

— Я считаю, что федерация и мы все вместе должны беспокоиться по этому поводу.

Минимальная дисквалификация — это год, а в исключительных случаях могут принять решение и не дисквалифицировать. Поэтому сейчас очень важно доказать, что Крушельницкий не виноват.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году, и Александр с Анастасией будут еще находиться в зоне того возраста, который считается очень удобным и благоприятным для показания наивысшего результата в керлинге. Сейчас очень важно, чтобы дисквалификация была минимальная, чтобы спортсмены сохранили свое желание доказать, что они сильнейшие.

— Если Александра все-таки дисквалифицируют, возможно ли, что его партнерша и жена Анастасия Брызгалова станет выступать с другим спортсменом?

— Это надо у нее спрашивать. Мне кажется, что нет, потому что она очень сопереживает, ведь он ее муж и партнер. Они вместе получили этот удар, поэтому они должны вместе его пережить и вернуться. Это я так предполагаю, а как они сделают, я не знаю. У этой пары есть еще перспективы.

— Со стороны мир керлинга выглядит дружелюбнее, чем остальные виды спорта. Это проявляется даже в поддержке Александра со стороны иностранных коллег. Как вы считаете, насколько сильно эта история изменит сообщество керлингистов?

— Тут как в любой семье: любая неприятность сближает и объединяет.

Я думаю, что мы станем еще ближе и станем помогать еще больше, потому что каждый спортсмен, каждая страна и федерация может оказаться в такой ситуации.

Надеюсь, что Всемирная федерация керлинга поступит именно так, как предполагает наш вид спорта. Керлинг начинается с раздела, который называется The spirit of curling — дух керлинга. Основное правило в керлинге — не навредить сопернику. И если ты совершил ошибку, то ты самый первый должен признать свою ошибку. Так предполагает правило керлинга. Я думаю, что в нашем виде спорта все будет нормально, и все с пониманием отнесутся к данной ситуации.

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